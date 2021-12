Für Luftabwehr schwer zu erkennen

Russland testet erneut Hyperschall-Raketen

25.12.2021, 01:37 Uhr | AFP

Die USA und China besitzen bereits superschnelle Raketen der neuesten Generation. Jetzt kommt Russland hinzu: Präsident Wladimir Putin verkündete einen Erfolg bei den Hyperschall-Waffen.

Russland hat nach Angaben von Präsident Wladimir Putin erfolgreich mehrere Hyperschall-Raketen gleichzeitig getestet. Die Tests seien in der Nacht erfolgt und "erfolgreich und fehlerfrei" verlaufen, sagte Putin am Freitag in einer Fernsehansprache. Für Russland sei dies "ein großes Ereignis und ein wichtiger Schritt zur Stärkung der russischen Sicherheit und zur Verbesserung seiner Verteidigungskapazitäten", fügte er hinzu.

Putin hatte die Entwicklung der Hyperschall-Rakete Zirkon im Februar 2019 angekündigt. Seither nahm die russische Armee mehrere Tests mit der Rakete vor. Eine gleichzeitige Testung mehrerer Zirkon-Raketen hatte Russland bis jetzt aber nicht gemeldet. Im Juli verliefen Flüge enttäuschend, weil es an der gewünschten Reichweite fehlte.



Hyperschall-Raketen können mehr als die fünffache Schallgeschwindigkeit erreichen und sind im Flug manövrierfähig. So sind sie für die herkömmliche Luftabwehr schwer auszumachen und abzufangen. Um die Entwicklung von Hyperschall-Raketen ist ein internationaler Wettlauf zwischen den USA, Russland und China entbrannt.