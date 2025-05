Saudi-Arabien besitzt eine Schlüsselrolle in der Region. Lange an der Seite der USA setzt es auf eine eigenständigere Außenpolitik. Auch aus religionspolitischen Gründen – in Opposition zum schiitischen Iran – geht Riad nun auf Teheran zu. Auslöser war eine Terrorattacke der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien im Jahr 2019. Das traf die Lebensader der konservativen Herrscherfamilie. Seither geht Riad zwar gegen die Huthi vor, versucht aber mit Blick auf den Iran zu deeskalieren.