Der Brexit-Streit ist zur├╝ck: Nach dem jahrelangen Konflikt zwischen der Europ├Ąischen Union und Gro├čbritannien hatte kaum jemand in Europa noch wirklich Lust, ├╝ber den britischen EU-Austritt zu sprechen. Eigentlich wollte auch der britische Premierminister den Brexit l├Ąngst abgeschlossen haben ("get it done"). Aber die Probleme f├╝r die Briten nehmen kein Ende ÔÇô und die Fehler von Boris Johnson werden immer sichtbarer.

W├Ąhrend der russische Angriffskrieg in der Ukraine die Welt in Atem h├Ąlt, geht es nun also doch wieder um den Brexit. Die britische Regierung hat am Dienstag damit gedroht, das Nordirland-Protokoll einseitig aufzuk├╝ndigen. Das w├Ąre nicht nur ein Bruch des Brexit-Vertrages, den Johnson pers├Ânlich unterschrieben hat. Der Schaden f├╝r die Beziehungen zwischen Gro├čbritannien und der EU w├Ąre auch immens. Dar├╝ber hinaus k├Ânnte die Lage in Nordirland erneut eskalieren.