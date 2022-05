Der Ukraine-Krieg verfolgt Olaf Scholz auch bei seiner Reise nach Afrika. In Senegal kritisiert der Bundeskanzler das russische Vorgehen in Mali scharf und bietet bei der Erschlie├čung eines Gasfelds deutsche Hilfe an.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Anwesenheit russischer S├Âldner in Mali scharf kritisiert. Dies sei verheerend, sagte Scholz am Sonntag bei einem Besuch in der senegalesischen Hauptstadt Dakar. Deshalb habe Deutschland reagieren m├╝ssen, wolle aber weiter Verantwortung f├╝r die Stabilit├Ąt der Sahel-Zone ├╝bernehmen. In Mali ist auf Wunsch der Milit├Ąrregierung die russische S├Âldnergruppe Wagner aktiv. Senegals Pr├Ąsident Macky Sall forderte als Vorsitzender der Afrikanischen Union (AU), dass die gemeinsamen Streitkr├Ąfte der f├╝nf Sahel-Staaten, die f├╝r den Kampf gegen islamistische Milizen ausgebildet werden, mehr internationale Unterst├╝tzung erhalten m├╝ssten. Zu den L├Ąndern geh├Âren Mali, Niger, Burkina Faso, Tschad und Mauretanien.

Der Bundestag hatte am Freitag die beiden Mandate f├╝r die Eins├Ątze der Bundeswehr in Mali und Niger f├╝r ein Jahr verl├Ąngert. Die deutsche Beteiligung an dem UN-Stabilisierungseinsatz Minusma in Mali wird demnach ausgebaut mit einer Obergrenze von jetzt 1400 Soldatinnen und Soldaten statt bisher von 1.100. Damit soll der absehbare Abzug der franz├Âsischen Streitkr├Ąfte kompensiert werden. Die Beteiligung der Bundeswehr an dem europ├Ąischen Ausbildungseinsatz EUTM soll aber k├╝nftig vor allem auf Niger konzentriert und die Ausbildung malischer Soldaten beendet werden. Dazu wird die Obergrenze f├╝r das Mandat auf nur noch 300 von bislang 600 Soldatinnen und Soldaten reduziert.