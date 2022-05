Aktualisiert am 24.05.2022 - 13:10 Uhr

Die T├╝rkei hegt Zweifel an der geplanten Nato-Erweiterung. Beim Weltwirtschaftsforum hat Jens Stoltenberg dem Land Loyalit├Ąt zugesichert. Der Generalsekret├Ąr betonte die Wichtigkeit des B├╝ndnispartners.

"Wir m├Âchten keinen Konflikt provozieren"

Seit der ersten Invasion in der Ukraine im Jahr 2014 habe sich die Nato angepasst, etwa durch erh├Âhte Verteidigungsausgaben und neue Kampftruppen im Osten. Man habe neue Verteidigungsbereiche erschlossen, im Welt- und Cyberraum. "Als Russland die Ukraine ├╝berfallen hat, war die Nato bereit", sagte der Generalsekret├Ąr.

Stoltenberg unterstrich den Willen und die F├Ąhigkeit der Allianz, einer Aggression Russlands entgegenzutreten. Man bleibe im Ostseeraum wachsam. "Wir k├Ânnen jede Aggression sofort beantworten." Zugleich betonte er: "Wir m├Âchten keinen Konflikt provozieren, wir wollen Frieden." Russlands Pr├Ąsident Wladimir Putin habe weniger Nato an seinen Grenzen gewollt und daf├╝r einen Krieg provoziert. "Jetzt bekommt er mehr Nato an seinen Grenzen", so der Generalsekret├Ąr.