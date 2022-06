Taiwan versteht sich als selbststĂ€ndig, Peking sieht es als Provinz an. FĂŒr den Fall einer formalen Trennung hat jetzt der chinesische Verteidigungsminister Wei Fenghe eine deutliche Warnung ausgegeben – auch an seinen US-Kollegen.

China hat fĂŒr den Fall einer UnabhĂ€ngigkeitserklĂ€rung Taiwans mit Krieg gedroht. "Falls es irgendjemand wagt, Taiwan von China zu trennen, wird die chinesische Armee definitiv nicht zögern – koste es, was es wolle – einen Krieg zu beginnen", sagte der chinesische Verteidigungsminister Wei Fenghe am Freitag nach Angaben seines Sprechers Wu Qian in einem GesprĂ€ch mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in Singapur.