Per Zug durch Deutschland - jetzt spielen

Flugzeug geht in der Luft der Sprit aus

G7 in Elmau: Warum schon wieder Bayern?

Vor Gipfeltreffen in Madrid Demonstranten fordern Auflösung der Nato Von t-online , dpa 26.06.2022 - 18:32 Uhr Lesedauer: 2 Min. Demonstranten in Madrid am Sonntag: Sie sprechen sich fĂŒr eine Auflösung der Nato aus. (Quelle: NurPhoto/imago-images-bilder)

In Madrid beginnt am Dienstag der Nato-Gipfel. Vor dem Treffen der Spitzenpolitiker gingen in der spanischen Hauptstadt Tausende Menschen auf die Straße.

Auflösung der Nato und Schließung amerikanischer MilitĂ€rbasen in Spanien, mit diesen Forderungen haben mehrere Tausend Menschen gegen den bevorstehenden Nato-Gipfel in Madrid demonstriert. "Nein zur Nato, Nein zu Kriegen, FĂŒr den Frieden" war auf Transparenten zu lesen, mit denen die Menschen am Sonntag vom Bahnhof Atocha aus zur Plaza España zogen.

Dabei wandten sie sich auch gegen eine Erhöhung der spanischen MilitÀrausgaben. Kritik am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine war indes kaum zu sehen. Nach offiziellen Angaben beteiligten sich etwa 2.200 Menschen, nach Angaben der Veranstalter 30.000.

Auch Mitglieder der Regierungspartei vertreten

Die Kundgebung, die von einem Großaufgebot der Polizei begleitet wurde, verlief friedlich. Eine fĂŒr kommenden Mittwoch, den ersten von zwei Gipfeltagen, geplante zweite Demonstration gegen das Treffen wurde von der spanischen Regierung aus SicherheitsgrĂŒnden verboten.

An der Kundgebung gegen die Nato beteiligten sich Berichten zufolge auch einige Vertreter der Regierungspartei Unidas Podemos (UP), dem kleineren Koalitionspartner der sozialistischen PSOE von MinisterprĂ€sident Pedro SĂĄnchez. Die UP hatte ihre Forderung nach einem Austritt Spaniens aus der Nato zwar 2015 aufgegeben, steht der Allianz aber weiter kritisch gegenĂŒber.

"Nein zum Krieg" heißt es auf einem Plakat in Madrid. (Quelle: NurPhoto/imago-images-bilder)