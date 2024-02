Stellen Sie sich ein Krankenhaus vor, in dem die Diagnose eines Patienten sofort und exakt erfolgt. Ein Krankenhaus, in dem die Versorgung eines Kranken auf dem Wissen um sein Genom basiert und an seine individuellen Lebensumstände angepasst ist. Aber nicht nur im Gesundheitswesen werden wir unglaubliche Verbesserungen durch die Künstliche Intelligenz erleben, auch in der Bildung: Jedes Kind wird den besten Lehrer der Welt bekommen, der mit unendlicher Geduld das Beste in seinem Schüler hervorholen kann. Viele der Probleme, die uns heute plagen, wird es in Zukunft dank der neuen Technologien nicht mehr geben. Die Technologien der "kommenden Welle" werden Wohlstand und Überfluss in einem Ausmaß schaffen, wie es ihn noch nicht gegeben hat.