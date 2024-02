Wie muss man sich die humanitäre Situation im Gazastreifen und der Ukraine vorstellen? Der Arzt Tankred Stöbe hat in beiden Krisengebieten bereits gearbeitet.

Joe Biden wurde deutlich: "Es gibt viele unschuldige Menschen, die hungern, viele unschuldige Menschen, die in Schwierigkeiten sind und sterben. Das muss aufhören", sagte der US-Präsident am Donnerstag zum Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen. Er sei auch der Meinung, dass das Vorgehen Israels "überzogen" sei.

Doch wie genau muss man sich die humanitäre Lage im Gazastreifen und anderen Krisengebieten vorstellen, nachdem die Terrorgruppe Hamas am 7. Oktober von dort aus Israel mit zahlreichen Anschlägen attackiert hat? Tankred Stöbe war als Arzt für die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" bereits mehrfach in Gaza, der Ukraine und in zahlreichen anderen Kriegs- und Krisengebieten der Welt. Mit t-online hat Stöbe über seinen jüngsten Einsatz gesprochen, darüber, wie man in Ausnahmesituationen Menschen operiert und ob er nach all den Jahren in Krisengebieten noch Angst empfindet.

t-online: Herr Stöbe, Sie kommen gerade von einer Hilfsmission aus Haiti. Was haben Sie dort erlebt?

Tankred Stöbe: Das Land zählt seit vielen Jahren zu den zentralen Krisengebieten für uns. Haiti ist nur ein Drittel der Insel Hispaniola, der andere Teil ist die Dominikanische Republik. Es gibt auf der Erde wohl kaum zwei Nachbarländer mit größeren Unterschieden.

Warum?

In die Dominikanische Republik reisen viele Touristen, Haiti ist dagegen ein "failed state": Die Hauptstadt Port-au-Prince wird größtenteils von Banden-Gewalt bestimmt. Ich war in einem Slum, der nicht einmal mit dem Auto erreichbar ist. Dort betreiben wir die einzige kleine Klinik für etwa 100.000 Bewohner und stellen sauberes Wasser zur Verfügung. Zwölf Millionen Menschen leben in Haiti, aber das existentielle Elend wird in Deutschland kaum beachtet.

Viel wird dagegen über den Gazastreifen gesprochen. Sie waren 2005 und 2018 dort: Aktuell heißt es immer wieder von Hilfsorganisationen, die humanitäre Lage sei katastrophal.

Ich denke jeden Tag an diese Menschen. Der grausame Überfall der Hamas vom 7. Oktober ist inakzeptabel. Aber auch das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza ist unerträglich. Kaum ein Krankenhaus ist dort in den vergangenen Monaten nicht beschossen worden. Selbst wenn es die Menschen schwer verletzt in die Kliniken schaffen, können sie dort nicht mehr adäquat versorgt werden. Es fehlt einfach an allem, was wir für die medizinische Versorgung brauchen. Es gibt zu wenig Narkose- und Schmerzmittel. Auch der Strom fällt immer wieder aus.

Ist es möglich, einen Menschen ohne Betäubung zu operieren?

Technisch ja, aber ethisch nicht. Das würde ein Arzt in Deutschland niemals machen. Aber die Kollegen dort müssen sich fragen: Kann ich das Leben eines Verwundeten retten? Und dann operieren sie ohne Narkosemittel. Das bedeutet extreme Schmerzen. Für uns ist das unvorstellbar, aber es gibt dazu in Gaza manchmal keine Alternative.

(Quelle: teutopress GmbH/imago images) Zur Person Tankred Stöbe, geboren 1969 in Nürnberg, ist Internist und Rettungsmediziner und immer wieder weltweit in Krisen- und Kriegsgebieten tätig. Von 2007 bis 2015 war er Präsident der Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" in Deutschland, von 2015 bis 2018 war er Mitglied im internationalen Vorstand. 2016 wurde ihm von der Bundesärztekammer die höchste Auszeichnung, die Paracelsus-Medaille, verliehen. Seit 2021 ist er Träger des Bundesverdienstkreuzes. Seine beruflichen Erfahrungen hat er in dem Buch "Mut und Menschlichkeit" (Fischer-Verlag) aufgeschrieben.

Sie waren 2005 im Gazastreifen, als dort die israelischen Siedlungen geräumt wurden. Sie haben über diese Zeit in einem Buch geschrieben, dass die medizinische Versorgung damals in Rafah am schwächsten war. Was haben Sie gedacht, als es zuletzt hieß, dass die israelische Armee dort militärisch aktiv werden will?

Das ist jetzt fast 20 Jahre her – und die Situation hat sich nicht verbessert, sondern noch weiter verschlechtert. Mittlerweile halten sich dort im Süden von Gaza die meisten Menschen auf. Wenn dort jetzt die letzten Kliniken auch bombardiert werden, steigert das natürlich die Not. Es gilt hier ziviles Leben zu schützen.

Die Hamas kontrolliert allerdings auch das Gesundheitssystem im Gazastreifen. Wie muss man sich das in einem Krankenhaus vorstellen?