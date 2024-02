Durch Geheimtechnik ist die Drohne schwer zu orten

Baba Jaga sei aber keine "Selbstmörderdrohne", sondern könne immer wieder zum Angriff fliegen, schreibt "Forbes". Die Ukrainer statteten dafür große sechsmotorige Drohnen mit Infrarotkameras aus, etwa solche vom Typ "Kazhan" oder "Vampir". Hinzu kommt laut der "Welt" eine Spezialtechnik im Prototyp-Status. Der ukrainische Techniker Ivan (Nachname unbekannt) beschrieb der Zeitung das Geheimnis der fliegenden "Hexe". Ihm zufolge hat "Baba Jaga" Elektronik an Bord, welche dafür sorge, dass die russischen Soldaten ihr Funksignal nicht stören können. Dadurch kann die Drohne an Orte gelangen, die die Besatzer eigentlich für sicher halten. Genaueres dürfe er aber aus Gründen der Geheimhaltung nicht sagen, erklärte Ivan.

Wie die Drohnenangriffe in der Region Cherson aussehen, sehen Sie in diesem Video aus dem Dezember 2023:

Laut der "Welt" sollen Drohnen vom Typ Baba Jaga so russische Fahrzeuge und Feldlager in noch nie dagewesenem Ausmaß zerstört haben. Die Drohne habe aber auch ihre Schwächen. Aufgrund ihrer schweren Bewaffnung und Ausrüstung sei ihre Reichweite eher gering.

Drohnenkampf im Fokus von Armee und Präsident

Die elektronische Kriegsführung mit Drohnen wie "Baba Jaga" liegt auch im Blick des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Nach der Abwehr neuer russischer Drohnenangriffe hat Selenskyj am Sonntag einen Ausbau der elektronischen Kampfführung in seinem Land angekündigt. "Wir arbeiten daran, die Effektivität unserer mobilen Einsatztruppen zu erhöhen und noch mehr Regionen der Ukraine mit Systemen der elektronischen Kampfführung auszustatten", sagte Selenskyj in seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft. Das sei eine der Prioritäten in diesem Jahr.