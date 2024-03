In Israel gibt es Pläne für humanitäre Hilfe für den Gazastreifen. Diese soll langfristig Einfluss sichern. Doch in der Regierung gibt es Widerstand – und die Hamas droht allen Unterstützern.

Hilfsgüter in den Gazastreifen bringen, um später Einfluss auf die Regierungsbildung nehmen zu können: So lautet ein bislang geheimer Plan israelischer Sicherheitsbeamten. Wie das "Wall Street Journal" berichtet, ist die Durchführung aber noch sehr unsicher, denn sowohl in Israel als auch im Gazastreifen fehlt der Rückhalt.