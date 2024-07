Die Duellrolle ist nicht mehr zentral, der Panzer dient unter anderem als artilleristische, taktische und psychologische Unterstützung. Dann liegt aber die Frage durchaus nahe, warum der Panzer dann um eine Kanone herum konzipiert ist, die schwerstgepanzerte Ziele in fünf Kilometer Entfernung bekämpfen kann? Denn das Panzergefecht findet so ja überhaupt nicht statt. Das gab es übrigens auch im Zweiten Weltkrieg auch eher selten. Vom Tiger I hieß es immer stolz, dass er feindliche Panzer in drei Kilometer abschießen könne. Richtig, die typische Distanz für einen Schlagabtausch betrug aber zwischen 400 und 600 Meter.

Der Rückbau des hoch spezialisierten Geschützes ist denkbar, das würde Gewicht und Raum zur Verfügung stellen. Unbemannte Türme, vielleicht sogar automatisiert, sind wahrscheinlich. Wichtig ist auch der Ausbau der 360-Grad-Abwehr gegen Angriffe. Und nicht zuletzt spielt der Faktor Tarnung eine wichtige Rolle, mittlerweile gibt es Module, die ihre Farbe verändern können. Auch multispektrale Nebel werden installiert, um den Panzer zu schützen. Dazu muss eine bessere Verarbeitung der Informationen des Gefechtsfeldes treten, durch Vernetzung und eventuell sogar eigene Drohnen an Bord. Das moderne Gefechtsfeld erfordert eben Umstellungen, auch beim Panzer. Früher haben wir Science-Fiction-Filme geguckt, mittlerweile sind wir in der Science-Fiction angekommen. In China und den USA werden bereits Roboterhunde mit Waffen ausgestattet. Wir haben also schon den "Killerroboter" im Staatsdienst. Diese Gefahr ist längst Realität.

Man sollte Russland nicht alles abnehmen. Auch Putins Super-Panzer T-14 Armata könnte sich als Luftschloss erweisen. In Putins Reich ist alles möglich. Zurzeit ist in der Entwicklung des Panzers viel in der Erprobung, auch verfügen zahlreiche Staaten mittlerweile über autonome Systeme. Fest steht nur, dass der Panzer auf den Schlachtfeldern des 21. Jahrhunderts anders aussehen wird. Alle Akteure beobachten gerade, was in der Ukraine geschieht, und ziehen ihre Schlüsse daraus. Auch wir in Deutschland. Hier entsteht mit dem KF51 Panther etwas, was möglicherweise in bestimmten Aspekten zukunftsweisend sein könnte.