Lange hat es gedauert, nun erhält die Ukraine weitere Militärhilfe aus den Vereinigten Staaten. Die auch dringend benötigt wird, droht doch eine russische Offensive an der Front. Was braucht die Ukraine nun am dringendsten? Was plant die russische Armee? Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer schätzt die Lage ein.