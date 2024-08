Hunderte nehmen an Begräbnis von Hamas-Chef Hanija teil

Der getötete Hamas-Chef wird in Katar beerdigt. In Israel ertönen Alarmsirenen, die Hisbollah feuert Raketen auf das Land ab. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Hunderte Menschen nehmen an Begräbnis von getötetem Hamas-Chef in Katar teil

16.11 Uhr: Hunderte Menschen nehmen im Golfemirat Katar an der Bestattungszeremonie für den im Iran getöteten Hamas-Chef Ismail Hanija teil. Der mit einer Palästinenserflagge bedeckte Sarg mit den sterblichen Überresten Hanijas wurde zunächst kurz in die Imam-Abdul-Wahhab-Moschee gebracht, das größte Gotteshaus des Golfemirats. Später wurde der Sarg nach Lusail nördlich von Doha transportiert, wo der Hamas-Chef beigesetzt werden soll.

Am Begräbnis nehmen unter anderen der Vizepräsident des Iran, Mohammed Resa Aref, und der türkische Außenminister, Hakan Fidan, teil. Die Türkei und Pakistan riefen anlässlich der Beerdigung am Freitag einen Trauertag zu Ehren Hanijas aus. Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas rief ihrerseits zu einem "Tag des Zorns" auf.

Italienische Airline ITA setzt Tel-Aviv-Flüge aus

7.40 Uhr: Auch die italienische Airline ITA setzt ihre Flüge von und nach Tel Aviv aus. Dies geschehe zur Sicherheit ihrer Passagiere und Besatzungen angesichts der geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten, teilt die Fluggesellschaft mit. Die Flüge würden bis zum 6. August eingestellt. Zuvor hatte bereits die Lufthansa ihre Passagier- und Frachtflüge von und zum wichtigsten und größten israelischen Flughafen bis zum 8. August ausgesetzt sowie den Stopp ihrer Flüge von und in die libanesische Hauptstadt Beirut bis zum 12. August verlängert.

USA: Tötung von Hanija "nicht hilfreich"

7.09 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat sich kritisch über die Israel zugeschriebene Tötung des politischen Hamas-Anführers Ismail Hanija geäußert. Diese sei nicht hilfreich für die Erreichung einer Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen, sagt Biden vor der Presse. Auf die Frage, ob die Tötung Hanijas die Chancen auf eine Waffenruhe zerstört habe, antwortet Biden: "Es hilft nicht." Er habe zuvor ein direktes Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu geführt, fügt der US-Präsident auf dem Militärstützpunkt Andrews im US-Bundesstaat Maryland hinzu.

Biden sichert Netanjahu Beistand "gegen alle Bedrohung aus dem Iran" zu

6.51 Uhr: Israel und die USA stellen sich nach der Tötung des politischen Anführers der islamistischen Hamas in Teheran auf Vergeltungsschläge des des Iran und seiner Verbündeten ein. US-Präsident Joe Biden sichert dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Telefon den Beistand der USA "gegen alle Bedrohungen aus dem Iran" zu, einschließlich seiner terroristischen Stellvertretergruppen, also der Hamas in Gaza, der Hisbollah im Libanon und der Huthi im Jemen, teilt das Weiße Haus mit. Biden betont demnach, wie wichtig Bemühungen um eine Deeskalation in der Region seien.

In Erwartung möglicher Vergeltungsschläge wurde die Armee nach Medienberichten in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Israel befinde sich im Zustand maximaler Bereitschaft, so Netanjahu. Das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtete unter Berufung auf drei US-Beamte, die amerikanische Regierung sei überzeugt, dass der Iran Israel in den nächsten Tagen angreifen werde.

Australien: IDF-Fehler führte zu Tod von Helfern

4.35 Uhr: Die australische Regierung erklärt, dass eine Untersuchung zum Tod von Mitarbeitern der Hilfsorganisation "World Central Kitchen" (WCK) schwere Fehler der israelischen Armee (IDF) aufgedeckt habe. Die Angriffe der israelischen Streitkräfte auf die Fahrzeuge der ehrenamtlichen Helfer im April dieses Jahres seien auf schwerwiegende Versäumnisse bei der Einhaltung von Verfahren zurückzuführen, sagte Außenministerin Penny Wong am Freitag.

Bei dem Vorfall waren sieben Mitarbeiter der WCK nach einem israelischen Luftangriff im Zentrum des Gazastreifens getötet worden. Unter den Getöteten waren ein Palästinenser sowie Menschen aus Polen, Australien und Großbritannien. Die Helfer waren in zwei gepanzerten Fahrzeugen mit WCK-Logo unterwegs.

