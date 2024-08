So sah Anouschka Renzi vor OPs aus

TV-Sender kündigt Ausfälle an

Ein Angriff des Iran auf Israel steht wohl unmittelbar bevor. Im Irak hat es einen Angriff auf US-Soldaten gegeben. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Nach Tötung von Hanija: Sinwar neuer Hamas-Anführer

20.16 Uhr: Knapp eine Woche nach der Tötung von Hamas-Auslandschef Ismail Hanija hat die islamistische Terrorgruppe ihren Leiter des militärischen Flügels, Jihia al-Sinwar, zum neuen Anführer der Organisation bestimmt. Das teilt die Hamas auf der Plattform Telegram mit.

Israelischer Minister: Millionen Palästinenser auszuhungern, wäre "gerecht"

19.54 Uhr: Um die Geiseln der Hamas zu befreien, will der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich die Zivilbevölkerung in Gaza leiden lassen – vermisst dafür aber die moralische Unterstützung anderer Länder. Es sei heutzutage "unmöglich, Krieg zu führen", sagte Smotrich am Montag, wie der US-Sender CNN berichtet.

"Niemand auf der Welt würde zulassen, dass wir zwei Millionen Einwohner in Gaza aushungern und verdursten lassen, obwohl das wohl gerecht und moralisch wäre", sagte Smotrich weiter.

Lieferungen von Nahrung, Treibstoff oder Geld in den Gazastreifen gingen direkt an die Hamas, so Smotrich. "Man kann die Hamas nicht mit einer Hand bekämpfen und sie mit der anderen Hand versorgen."

Baerbock: Deutsche in Nahost sollen Warnungen ernst nehmen

16.11 Uhr: Nach den Attentaten und Drohungen der vergangenen Tage sieht Außenministerin Annalena Baerbock immer noch eine Möglichkeit, eine weitere Eskalation in Nahost zu verhindern. Gleichzeitig mahnt sie die Deutschen in der Region, gefährliche Gebiete schnellstmöglich zu verlassen. "Alle Deutschen in der Region fordere ich auf, unsere Reisewarnungen ernst zu nehmen."

"Eine Evakuierungsoperation ist keine Pauschalreise und trotz aller Sicherheitsmaßnahmen mit Gefahren und Unsicherheiten verbunden", hieß es aus dem Auswärtigen Amt. Niemand solle sich darauf verlassen, dass eine Evakuierung aus dem Libanon problemlos möglich sein werde. Vielmehr sollten die jetzt noch vorhandenen Ausreisemöglichkeiten dringend genutzt werden.

Baerbock schrieb: "Niemandem ist geholfen, wenn mehr Menschen ihr Zuhause verlassen müssen und mehr Kinder ihre Eltern verlieren." Ein weiterer Krieg würde auf allen Seiten nur neues Leid bringen. Auch dürfe die Chance auf einen humanitären Waffenstillstand, die Freilassung der Geiseln und die Linderung des Leids in Gaza jetzt nicht verspielt werden. Darauf müssten sich alle Bemühungen konzentrieren.

Fünf Tote bei israelischem Angriff im Libanon

15.27 Uhr: Bei einem israelischen Angriff im Süden des Libanon sind fünf Menschen getötet worden. Unter Häusertrümmern nahe der Stadt Nabatija werde nach weiteren Opfern gesucht, teilt das Gesundheitsministerium der Staatsagentur NNA zufolge mit. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, vier Hisbollah-Mitglieder seien getötet worden.

Im Norden Israels wurden Medienberichten zufolge fast zeitgleich ein Mann lebensgefährlich und eine Frau leicht verletzt. Augenzeugen filmten eine offenbar mit Sprengstoff beladene Drohne, die in der Küstenstadt Naharija niederging. Israels Armee teilt mit, mehrere "feindliche Drohnen" seien aus dem Libanon gekommen. Eine davon sei durch Israels Raketenabwehr abgefangen worden.

Palästinenser: Acht Tote bei zwei israelischen Einsätzen im Westjordanland

12.05 Uhr: Bei zwei Einsätzen israelischer Sicherheitskräfte im Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben acht Menschen getötet worden. Dem palästinensischen Gesundheitsministerium zufolge starben bei den Einsätzen am frühen Dienstagmorgen vier Menschen in der Region um die Stadt Tubas und vier weitere im als Hochburg islamistischer Gruppen geltenden Dschenin. Die israelische Armee erklärt ihrerseits, bei Luftangriffen in der Region Dschenin "bewaffnete Terrorzellen" getroffen zu haben.

Die israelische Armee macht zunächst keine Angaben zur Zahl der Opfer. Das palästinensische Gesundheitsministerium meldet insgesamt sechs Tote. Zu dem Angriff in Dschenin erklärt die Hilfsorganisation Roter Halbmond, es gebe dort "vier Märtyer", drei weitere Menschen seien verletzt worden, einer davon schwer. Von "vier Märtyrern und sieben Verletzten" schreibt das Gesundheitsministerium mit Blick auf den Angriff in der Region Tubas. Dieser habe die Ortschaft Akaba betroffen.

Einwohnern von Akaba zufolge erreichten israelische Sicherheitskräfte die Ortschaft im Morgengrauen und umzingelten das Haus eines Bewohners namens Amid Ghanam. Daraufhin sei es zu Auseinandersetzungen zwischen Soldaten und jungen Männern gekommen. Ghanam und zwei weitere Menschen seien getötet worden – sowie ein weiterer Jugendlicher in der Nähe eines Krankenhauses, erklärt der Gouverneur von Tubas, Ahmed Assad.

Libanesische Behörden: Vier Hisbollah-Kämpfer bei israelischem Angriff getötet