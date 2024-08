So wirken Schmerzmittel viel schneller

Die USA stellen Israel neue Militärhilfen bereit. Der Iran sieht die Verhandlungen um eine Waffenruhe nicht gefährdet. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Gazastreifen: 100 Tote bei Luftangriff auf Schule

5.34 Uhr: Bei einem israelischen Luftangriff auf eine Schule im Gazastreifen sind medizinischen und Sicherheitskreisen in Gaza zufolge mindestens 100 Menschen getötet worden. Israels Armee habe die als Vertriebenen-Unterkunft genutzte Schule während des muslimischen Gebets am frühen Morgen angegriffen, teilt das von der Hamas kontrollierte Medienbüro mit. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Jemen: USA meldet Zerstörung von Waffen der Huthi-Rebellen

5.23 Uhr: Laut einer Mitteilung des US-Zentralkommandos haben amerikanische Streitkräfte in den vergangenen 24 Stunden einen Raketenwerfer und ein unbemanntes Schiff in von Huthi-Rebellen kontrollierten Gebieten des Jemen zerstört. Zudem seien zwei Drohnen der Huthi über dem Roten Meer abgeschossen worden, teilt das US-Zentralkommando auf X mit: "Diese Waffen stellten eine klare und unmittelbare Bedrohung für die Streitkräfte der USA und der Koalition sowie für Handelsschiffe in der Region dar."

4.23 Uhr: Die US-Regierung verhängt keine Sanktionen gegen eine Einheit der israelischen Armee im Zusammenhang mit dem Tod eines US-Palästinensers im Westjordanland. Ein Gremium des US-Außenministeriums habe sich nach dem Erhalt von israelischen Regierungsinformationen gegen die Verhängung von Sanktionen gegen das Netzach-Jehuda-Bataillon entschieden, sagt der Sprecher des Außenministeriums, Vedant Patel, am Freitag. "Nach eingehender Prüfung dieser Informationen sind wir zu dem Schluss gelangt, dass die Verstöße dieser Einheit wirksam behoben wurden." Die Einheit könne nun weiterhin Unterstützung aus den USA beziehen.

Laut einem US-Regierungsbeamten werden zwei in den Vorfall verwickelte Soldaten zwar nicht strafrechtlich verfolgt, sie wurden demnach aber von ihren Posten entfernt und haben die Armee verlassen. Die israelische Armee habe außerdem Maßnahmen ergriffen, "um eine Wiederholung der Vorfälle zu vermeiden". Dazu gehörten eine verstärkte Überprüfung von Rekruten sowie ein zweiwöchiges Ausbildungsseminar speziell für diese Einheit.

Das Netzach-Jehuda-Bataillon ist eine Einheit der israelischen Armee, in der ausschließlich strengreligiöse junge Männer dienen. Es wurde 1999 ursprünglich als Vorzeigeprojekt mit 30 Soldaten gegründet, um ultraorthodoxen Juden, die lange Zeit per Ausnahmeregelung vom Militärdienst befreit waren, den Zugang zum Wehrdienst zu erleichtern. Die Kampfeinheit gilt als Erfolg, mittlerweile umfasst sie rund tausend Soldaten. Neben jungen Männern aus dem ultraorthodoxen Spektrum nahm das Bataillon jedoch im Laufe der Jahre zunehmend auch Angehörige der nationalreligiösen Siedlerbewegung auf, die unter anderem den rechtsextremen Parteien der Minister Bezalel Smotrich und Itamar Ben Gvir nahestehen.

USA: Drohnenangriff auf Soldaten in Syrien

3.42 Uhr: Nach Angaben des US-Militärs sind US-Soldaten in Syrien von einer Drohne angegriffen worden. "Ersten Berichten zufolge gab es keine Verletzten. Wir führen derzeit eine Schadensbewertung durch", sagt ein US-Beamter, der anonym bleiben wollte, der Nachrichtenagentur Reuters. Der Angriff ereignete sich in der Landezone Rumalyn, in der US-Truppen und Truppen der US-geführten Koalition stationiert sind.

USA stellt Israel weitere Militärhilfen zur Verfügung

3.11 Uhr: Washington stellt Israel weitere 3,5 Milliarden Dollar für den Kauf von US-Waffen und militärischer Ausrüstung zur Verfügung. Dies teilt das US-Außenministerium mit. Der Kongress sei unterrichtet worden. Laut einem Bericht des Fernsehsenders CNN sind die Gelder Teil einer im April vom US-Kongress gebilligten Zusatzfinanzierung für Israel in Höhe von 14 Milliarden Dollar.

Blinken: Eskalation hilft niemandem

2.14 Uhr: US-Außenminister Antony Blinken hat in einem erneuten Telefongespräch mit dem israelischen Verteidigungsminister Joaw Galant betont, dass eine Eskalation im Nahen Osten niemandem diene. Gleichzeitig habe Blinken die Notwendigkeit für eine Waffenruhe im Gazastreifen unterstrichen, teilt das US-Außenministerium mit. "Der Minister bekräftigte das unumstößliche Eintreten der Vereinigten Staaten für die Sicherheit Israels und erörterte, dass eine Eskalation im Interesse keiner Partei sei."

Iran: Reaktion auf Angriff beeinträchtigt Verhandlung um Waffenruhe nicht