Rechtsextremer Minister empört mit Tempelberg-Besuch

12.53 Uhr: Israels rechtsextremer Polizeiminister Itamar Ben-Gvir hat erneut mit einem Besuch auf dem Tempelberg in Jerusalem provoziert. Dabei forderte er, jüdisches Gebet an dem Ort zuzulassen. In einem vor Ort gedrehten und auf X veröffentlichten Video sprach Ben-Gvir sich zudem erneut gegen Verhandlungen mit der Hamas über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg sowie die Freilassung der noch im Gazastreifen festgehaltenen israelischen Geiseln aus.

Israelische Armee tötet einen Palästinenser im Westjordanland

8.21 Uhr: Bei einem Einsatz der israelischen Armee im Westjordanland ist nach palästinensischen Angaben ein 18-jähriger Palästinenser getötet worden. Wie das palästinensische Gesundheitsministerium am Montag mitteilte, wurde der Mann in der Nähe der Stadt Azzun erschossen. Die israelische Armee erklärte, sie habe den jungen Mann "neutralisiert", weil er auf einen Israeli geschossen habe. Der Israeli und zwei weitere Palästinenser seien verletzt worden.

Der bewaffnete Flügel der radikalislamischen Hamas, die Al-Kassam-Brigaden, veröffentlichte wenig später eine Erklärung, in welcher der Tod eines ihrer Kommandeure mitgeteilt wurde. Dieser sei durch ein "feiges Attentat" der israelischen Streitkräfte in Azzun getötet worden.

Berichte: Heftiger Streit in Netanjahus Kabinett

1.10 Uhr: Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Joav Gallant haben über die Gespräche über ein Abkommen über eine Waffenruhe zur Freilassung von im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln gestritten. "Der Grund dafür, dass ein Geisel-Abkommen ins Stocken geraten ist, liegt zum Teil an Israel", sagte Gallant Berichten mehrerer israelischer Medien vom Montag zufolge in einem Briefing eines Parlamentsausschusses.

Irakische Milizen: Werden Angriff auf Iran beantworten

0.20 Uhr: Irakische Milizen wollen sich im Fall eines israelischen Schlags gegen den Iran einmischen, wenn damit der Luftraum des Irak betroffen ist. In einer Erklärung, die der "Irakischen Widerstandskoordination" zugeschrieben wird und von einem Sprecher der Nujaba-Bewegung am Montag dem Magazin "Newsweek" übermittelt wurde, verurteilte die irakische Gruppierung, wie "die Kräfte der Arroganz ihre brutalen und heimtückischen Angriffe gegen die Völker und Männer ihres Widerstands fortsetzen". "Die Irakische Widerstandskoordination ist an keinerlei Einschränkungen gebunden", hieß es in der Erklärung weiter. "Wenn die amerikanischen Besatzungstruppen erneut unsere Söhne im Irak ins Visier nehmen oder ihren Luftraum nutzen, um Angriffe gegen die Islamische Republik Iran zu verüben, dann wird unsere Antwort keine Obergrenzen kennen."