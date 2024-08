Nach massiven Angriffen von ukrainischer Seite auf die russische Region Kursk hat Kremlchef Wladimir Putin die Situation offenbar "unter persönliche Kontrolle" genommen. Der geschäftsführende Gouverneur Alexej Smirnow sagte in einer Videobotschaft auf Telegram, er habe noch in der Nacht mit dem Kremlchef telefoniert.

Während es vom Verteidigungsministerium in Moskau nur spärliche Informationen zur Lage in der Region gibt, behaupteten russische Militärblogger, es handele sich um einen vollwertigen Angriff ukrainischer Streitkräfte. Sie hätten auch russische Soldaten als Gefangene genommen und sich in einzelnen Ortschaften des Gebiets Kursk festgesetzt, hieß es in verschiedenen Telegram-Kanälen der Blogger. Mehr zu der ukrainischen Offensive lesen Sie hier.