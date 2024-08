Ukrainische Truppen sollen die Grenze zu Russland übertreten haben. Es finden Gefechte statt. Die Operation unterscheidet sich deutlich von früheren Grenzübertritten.

Der Gouverneur der russischen Region Kursk blickt besorgt in die Kamera. Eigentlich will Alexej Smirnow die Bürger beruhigen, doch auch er muss zugeben: "Die Situation an der Grenze ist angespannt, es gibt Kämpfe." Er bittet die Bevölkerung, nicht in Panik zu verfallen und sich an die Behörden zu wenden, falls sie Hilfe benötigt. "Wir kommen zur Rettung", verspricht Smirnow. Die Sorge des Gouverneurs kommt nicht von ungefähr.

Ukrainische Truppen haben laut Angaben aus Russland bereits am Dienstagmorgen die russische Grenze in Richtung Kursk überquert. Mehrere Hundert Soldaten, rund ein Dutzend Kampfpanzer sowie mehr als 20 gepanzerte Fahrzeuge nahmen demnach an der Operation teil. Am Abend dann gibt das Verteidigungsministerium in Moskau Entwarnung: "Der Feind wurde durch Artilleriebeschuss, Luftangriffe und den Einsatz von Kampfdrohnen zurückgeschlagen." Doch an dieser Darstellung gibt es erhebliche Zweifel.

Ukrainer rückten wohl schnell vor

Russische Militärblogger zeichnen am Dienstagabend ein anderes Bild der Lage: Bei den Ortschaften Swerdlikowo und Sudscha sei die Situation weiterhin gefährlich. Ukrainische Truppen würden sich dort sammeln, ein größerer Angriff wird für Mittwoch erwartet. Swerdlikowo liegt unmittelbar hinter der Grenze, Sudscha rund zehn Kilometer tief auf russischem Territorium.

Die ukrainischen Kämpfer wären also innerhalb weniger Stunden ähnlich weit auf russisches Territorium vorgerückt wie die Kremltruppen zu Beginn ihrer Überraschungsoffensive in der Region Charkiw Mitte Mai. Mehr dazu lesen Sie hier. Ist das also der Beginn eines neuen, größeren Vorstoßes der ukrainischen Streitkräfte?

Was bezweckt die Ukraine damit?

Wohl kaum. Was die ukrainische Militärführung mit dem Angriff bezweckt, ist aktuell kaum absehbar. Geäußert hat sich Kiews Armee bisher dazu nicht, überhaupt wurde der Angriff von der Ukraine bisher nicht bestätigt.

Einige Hundert Soldaten und rund 30 Panzer sowie gepanzerte Fahrzeuge reichen jedoch eher nicht aus, um größere Landstriche in Russland zu erobern und dauerhaft zu halten. Das Ziel der Ukraine mit der Operation auf russischem Boden muss also ein anderes sein. Viel davon dürfte mit der derzeitigen Situation an der Front in der Ukraine zu tun haben.

Russland macht seit dem Frühjahr vor allem im Gebiet Donezk langsame, aber stetige Gebietsgewinne. Schlussendlich ins Rollen kam diese Entwicklung mit der Eroberung der Stadt Awdijiwka Mitte Februar. Russland profitierte in dieser Zeit vor allem von Problemen der ukrainischen Armee: Mangel an Munition und Ausrüstung, fehlendes Personal zur Rotation der Kräfte an der Front und unzureichender Ausbau von Verteidigungsanlagen im Hinterland der Front.

Dreht die Ukraine jetzt den Spieß um?

Die russische Offensive im nordöstlichen Gebiet Charkiw zielte darauf ab, diese Probleme der Ukrainer zu verschärfen. Die ohnehin schon mehr als 1.000 Kilometer lange Front wurde weiter gestreckt. Die ukrainische Armee musste Truppen und Ausrüstung nach Charkiw schicken, die dadurch andernorts fehlten. Besonders im Gebiet Donezk macht sich das durch weitere russische Gebietsgewinne bemerkbar.

Der Militärexperte Rob Lee vom US-Thinktank Foreign Policy Research Institute bestätigt diesen Eindruck. "Der wichtigste Faktor in diesem Krieg ist derzeit der russische Vorteil in Bezug auf Personal und Truppenverfügbarkeit, vor allem bei der Infanterie", schreibt er auf X. Dieser Vorteil erschwere es der Ukraine, die Vorstöße in Donezk aufzuhalten. Die russische Offensive in Charkiw habe die Situation verschärft. Es stelle sich daher die Frage, wie sich die Operation der Ukrainer in Kursk auf die Kämpfe anderswo auswirken werde.