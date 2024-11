Aktualisiert am 11.11.2024 - 09:21 Uhr

Aktualisiert am 11.11.2024 - 09:21 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Hisbollah-Milizionäre in Beirut (Archivbild): Israel hat den Sieg über die radikal-schiitische Miliz erklärt. (Quelle: Courtney Bonneau/imago-images-bilder)

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat den Sieg über die Hisbollah im Libanon verkündet. Die Tötung des Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah Ende September bezeichnete Katz als den abschließenden Schritt in dieser militärischen Auseinandersetzung.

"Jetzt ist es unsere Aufgabe, weiter Druck auszuüben, um diesen Erfolg zu nutzen", erklärte er am Sonntag bei einer Zeremonie im israelischen Außenministerium. Israel sei nicht daran interessiert, die libanesische Innenpolitik zu beeinflussen, so Katz. Doch er hoffe, dass eine internationale Koalition diese Gelegenheit wahrnehmen werde, um dem Libanon eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel zu erleichtern.

Immer wieder Gefechte zwischen Israel und Hisbollah

Die Hisbollah, eine einflussreiche radikal-schiitische Terrororganisation, entwickelte sich seit dem Bürgerkrieg im Libanon (1975–1990) zu einem bedeutenden Machtfaktor in der Region. Seit ihrer Gründung hat sie sich mit israelischen Streitkräften immer wieder heftige Gefechte geliefert, zuletzt in einem verlustreichen Krieg 2006. Seither gilt die vom Iran unterstützte Terrororganisation als Israels gefährlichster Gegner an der Grenze.