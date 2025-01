Sabotage in der Ostsee?

Der Öltanker "Eagle S": Teile der Besatzung des Tankers stehen unter Verdacht, wissentlich in der Ostsee mehrere Kabel mit dem Anker des Schiffs zerstört zu haben. (Quelle: IMAGO/Vesa Moilanen/imago)

Der von Finnland festgesetzte und unter Sabotageverdacht stehende Tanker "Eagle S" sollte offenbar weitere Unterseekabel und -pipelines zerstören. Das teilte Risto Lohi, der Chef des finnischen Ermittlerteams, das das Schiff und die entsprechenden Vorgänge untersucht, der Nachrichtenagentur Reuters am Montag mit.

Anker wohl mehr als 100 Kilometer weit über den Meeresboden gezogen

Der Öltanker "Eagle S" steht unter Verdacht, die Stromleitung Estlink2 und mehrere Kommunikationskabel an Weihnachten absichtlich beschädigt zu haben, indem er seinen Anker mehr als 100 Kilometer auf dem Meeresgrund hinter sich hergezogen haben soll. Die finnische Kriminalpolizei hat das Schiff festgesetzt und ermittelt wegen möglicher Sabotage. Der Tanker fährt unter Flagge der Cookinseln, soll jedoch ein Teil der russischen Schattenflotte sein.

| Manövrierunfähiger Tanker treibt in der Ostsee

Neun Verdächtige mit Reiseverbot belegt

Laut Lohi wurde nun eine neunte Person auf die Liste der Verdächtigen gesetzt: "Wir haben die Besatzung angehört und verhört, und im Moment haben wir neun Besatzungsmitglieder als Verdächtige", so der Chefermittler. "Unsere Priorität sind natürlich die Personen, zu deren Aufgaben oder Verantwortung die Navigation des Schiffes und der Umgang mit den Ankern gehört."

Pipeline Balticconnecor wurde bereits 2023 beschädigt

Bereits am 8. Oktober 2023 wurde zudem die Pipeline Balticconnector beschädigt, die nun erneut ins Visier des Tankers "Eagle S" geraten sein soll. Damals verdächtigten finnische Ermittler das chinesische Containerschiff "NewNew Polar Bear". Mehr zu dem Fall lesen Sie hier.

Deutschland und die weiteren an die Ostsee grenzenden Nato-Staaten wollen weitere mutmaßliche Sabotageakte gegen ihre kritische Infrastruktur mit einem eng abgestimmten Vorgehen verhindern. "Wir sind entschlossen, jegliche Versuche der Sabotage abzuschrecken, aufzudecken und zu bekämpfen. Jeder Angriff auf unsere Infrastruktur wird mit einer robusten und entschlossenen Reaktion beantwortet", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung, die die beteiligten Staaten nach einem Gipfel zur Ostsee-Sicherheit in Helsinki veröffentlichten. Mehr dazu lesen Sie hier.