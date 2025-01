Wenn man einem Widersacher, der zu gewissen Eskalationen bereit ist, sagt, dass man auf keinen Fall eskalieren will, hat man dem Widersacher gegenüber auch keinerlei Abschreckung. Und dann wird der Andere immer so weit gehen, wie er eben kann.

Diese Brigaden haben ganz sicher einen politischen und bis zu einem gewissen Grad auch einen militärischen Abschreckungseffekt. Deshalb war es für Litauen auch so entscheidend, dass die deutsche Brigade tatsächlich in Litauen steht. Es gab am Anfang die Diskussion, ob die Bundeswehr eine Brigade bereithalten sollte, die aber erst im Ernstfall nach Litauen verlegt würde. Aber da hat Boris Pistorius Fakten geschaffen und gesagt, die Brigade muss auch dauerhaft in Litauen stationiert sein. Damit hat er ein wichtiges politisches Signal gesendet.