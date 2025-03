Gewaltausbruch in Syrien – Baerbock-Ministerium "schockiert"

Außenministerin Annalena Baerbock: "schockiert angesichts der zahlreichen Opfer in den westlichen Regionen Syriens". (Quelle: Sören Stache/dpa/dpa-bilder)

Nach den schweren Kämpfen im Westen Syriens hat Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa die Anhänger des gestürzten Machthabers Baschar al-Assad zur Kapitulation gedrängt. Die alawitischen Kämpfer müssten sich ergeben, "bevor es zu spät ist", sagte al-Scharaa am Freitag in einer Ansprache auf Telegram. Nach Angaben von Aktivisten wurden 162 alawitische Zivilisten von Regierungstruppen "hingerichtet", darunter Frauen und Kinder. Das Auswärtige Amt in Berlin forderte ein Ende der Gewalt.