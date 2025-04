CDU-Chef Merz will Spahn als Nachfolger im Fraktionsvorsitz. Aus der CSU gibt es nun Rückendeckung – auch wegen Spahns konservativer Ausrichtung.

Der CDU-Politiker Jens Spahn kann mit der Unterstützung der CSU als neuer Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag rechnen. Das berichtete am Donnerstag die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Parteikreise um CSU-Chef Markus Söder . Auch das ZDF meldete unter Berufung auf Parteikreise, die CSU sei bereit, Spahn als Fraktionschef zu unterstützen.

Die CSU stützt Spahn laut einem Bericht des "Münchner Merkur" auch wegen dessen inhaltlicher Nähe zu ihrer Parteihaltung – insbesondere in der Migrations- und Wirtschaftspolitik. Er gilt als Vertreter des konservativen Flügels innerhalb der CDU . Spahn könne der Union "ein konservativeres Profil geben", während Merz als Kanzler Rücksicht auf die SPD nehmen müsse, heißt es demnach aus der CSU.

Keine offizielle Stellungnahme aus der CDU

Aus der Union gab es zunächst keine offizielle Stellungnahme zur Personalie. Am Donnerstag hieß es lediglich, Merz und Söder würden "zu gegebener Zeit" einen Vorschlag für die Fraktionsspitze unterbreiten. Wie das ZDF berichtet, soll Spahn in der nächsten Fraktionssitzung am 5. Mai gewählt werden.