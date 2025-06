Russlands Wirtschaft schlittert in die Rezession. Jetzt gehen dem Land die Kartoffeln aus. Vom Nachbarn Belarus kommt ein zynischer Rat.

Der frühere russische Zentralbanker Oleg Vjugin lancierte zuletzt eine drastische Warnung Warnung: "Rein wirtschaftlich braucht Russland dieses oder nächstes Jahr einen Frieden", sagte er der Zeitung "Die Welt". Jetzt trifft die Krise auch die Menschen: Die Lebensmittelpreise in Russland steigen. Besonders schmerzlich: Dem Land mit der potenziell größten Anbaufläche für Landwirtschaft sind Kartoffeln und Zwiebeln ausgegangen.

Ein ungünstiges Klima rund um das aktuell laufende Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg. Am Freitag will Putin selbst auf dem internationalen Gipfel sprechen. Für Russland wird die Wirtschaftslage zunehmend zu einem Spagat zwischen steigenden Lebensmittelpreisen, Rezession und dem Fokus auf die Rüstungsindustrie.