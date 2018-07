Krieg im Nahen Osten

Syrien wirft Israel neuerliche Luftangriffe auf iranische Ziele vor

09.07.2018, 02:38 Uhr | AFP

Ein israelischer Militärhelikopter an der Grenze zu Syrien: Israel soll erneut iranische Ziele in Syrien angegriffen haben. (Archivbild) (Quelle: dpa)

Seit Monaten bombardiert Israel immer wieder Ziele in Syrien. Die Angriffe richten sich vor allem gegen Truppen, die von Teheran unterstützt werden. Nun soll Israel erneut angegriffen haben.

Syrien hat Israel am Sonntag für einen neuerlichen Angriff auf einen Luftwaffenstützpunkt in der Provinz Homs verantwortlich gemacht. Die syrische Luftabwehr habe reagiert und eines der israelischen Flugzeuge getroffen, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Sana am Abend. Die anderen Kampfflugzeuge hätten daraufhin den syrischen Luftraum verlassen. Israel habe den Stützpunkt T-4 bereits mehrfach angegriffen.

Der Chef der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman, sagte der Nachrichtenagentur AFP, der Stützpunkt und die Umgebung nahe Palmyra seien mit Raketen angegriffen worden. Ziel der vermutlich israelischen Angriffe seien "iranische Kämpfer auf dem Flughafen" gewesen. Auch libanesische Hisbollah-Kämpfer hielten sich dort auf.





Die israelische Armee hat in Syrien in der Vergangenheit mehrfach iranische Ziele oder Ziele von mit dem Iran verbündeten Gruppen wie der Hisbollah attackiert. Israel warnt vor einer zunehmenden iranischen Militärpräsenz im Nachbarland Syrien und sieht diese als Bedrohung für die eigene Sicherheit an. Ein israelischer Armeesprecher wollte die Berichte am Abend nicht kommentieren.