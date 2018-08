Bei Arbeit an Dokumentarfilm

Drei russische Journalisten in Zentralafrikanischer Republik getötet

01.08.2018, 01:15 Uhr | AFP, aj

Michail Chodorkowski: Der frühere russische Ölmilliardär und Kremlkritiker bedauerte den Tod der drei Journalisten in Afrika. (Quelle: imago/ Archivbild)

In der Zentralafrikanischen Republik sind drei Russen getötet worden. Offenbar waren sie oppositionelle Journalisten und arbeiteten an einer Dokumentation über russische Söldner.

Drei russische Journalisten sind in der Zentralafrikanischen Republik von bewaffneten Tätern getötet worden. Ihre Leichen wurden nach Behördenangaben am Dienstag in der Stadt Dekoua etwa 200 Kilometer südlich der Hauptstadt Bangui gefunden.



Die Journalisten hätten an einem Dokumentarfilm über Söldner in dem Bürgerkriegsland gearbeitet, meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax. Nach Informationen aus Bangui sollen russische Militärausbilder im Land sein.

Der Informationsminister der Zentralafrikanischen Republik, Angel Maxime Kazagui, sagte die Männer seien von einer Gruppe Bewaffneter umgebracht worden. Zur Identität der Täter wurde nichts mitgeteilt. Die Opfer seien zuvor aus der nördlichen Stadt Kaga Bandoro gekommen, hieß es. Ihr Fahrer wird vermisst. Die Leichen wurden in ein UN-Lager in Sibut gebracht.

Film über russische Söldner

Der russische Unternehmer Michail Chodorkowski publizierte eine Bestätigung, dass sein Projekt "Zentrum für Investigationen" die Gruppe für einen Auftrag in die Zentralafrikanischen Republik geschickt hatte. Die Männer arbeiteten dort an einem Film über russische "Wagner"-Söldner, schrieb er.



Ein russischer Sicherheitsvertreter in der Hauptstadt Bangui sagte, die russische Vertretung im Land habe keine Kenntnis über russische Journalisten in Zentralafrika. Seit Jahresanfang unterstützt Moskau die zentralafrikanische Armee mit Waffen und Ausbildung.

Die Zentralafrikanische Republik ist eines der ärmsten und instabilsten Länder der Welt. Das Land war ins Chaos gestürzt, als überwiegend muslimische Rebellen 2013 nach dem Sturz des christlichen Präsidenten François Bozizé die Macht übernommen hatten. Trotz der Präsenz von 13.000 UN-Soldaten ist ein Großteil des Landes weiter unter der Kontrolle bewaffneter Gruppen.