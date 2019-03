Iran unterbindet Sanktionen der US-Regierung

USA decken iranisches Netzwerk von Strohfirmen auf

26.03.2019, 19:40 Uhr | dpa

Das Finanzministerium der USA hat ein Geflecht von Strohfirmen entdeckt, dessen Hauptsitz eine iranische Bank ist. Es umgeht Iran-Sanktionen der amerikanischen Regierung, die nun dagegen vorgeht.

Das US-Finanzministerium hat ein Netzwerk aus Strohfirmen aufgedeckt, das im Iran, den Arabischen Emiraten und in der Türkei tätig ist und Iran-Sanktionen der US-Regierung umgeht. Die US-Regierung gehe in diesem Zusammenhang gegen 25 Einzelpersonen und Organisationen vor, teilte das Ministerium in Washington mit.



Kopf des Geflechts sei die iranische Ansar Bank. Über deren nachgelagerte Strohfirmen sei mehr als eine Milliarde Dollar an die iranischen Revolutionsgarden und an das Verteidigungsministerium der Islamischen Republik geflossen.







"Wir haben ein großangelegtes Netzwerk von Strohfirmen und Personen im Visier, das im Iran, in der Türkei und in den Vereinigten Arabischen Emiraten angesiedelt ist", wird Finanzminister Steven Mnuchin in der Mitteilung zitiert. "Die Revolutionsgarden und das Verteidigungsministerium und andere bösartige Akteure im Iran nutzen weiterhin das internationale Finanzsystem aus, um Sanktionen zu vermeiden, während das Regime Terrorismus und andere destabilisierende Aktivitäten in der Region finanziert", sagte der Minister weiter.