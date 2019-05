Mehrere Tote in Gaza

Israeli stirbt bei Raketenangriff – Zehntausende in Schutzräumen

05.05.2019, 07:02 Uhr | dpa, AFP, jmt

Die Gewalt zwischen Israel und militanten Palästinensern ist weiter eskaliert. Eine Rakete aus dem Gazastreifen traf ein Wohnhaus in der Stadt Aschkelon. Israelische Kampfjets griffen mehr als 120 Ziele an.

Bei der neuerlichen Eskalation der Gewalt zwischen Israel und militanten Palästinensern im Gazastreifen sind Medienberichten zufolge mindestens sechs Palästinenser und ein Israeli getötet worden. Zuvor habe es seit dem Gazakrieg 2014 kein israelisches Todesopfer mehr infolge des Konflikts mit den Palästinensern in dem Küstengebiet gegeben, berichtete die "Times of Israel" in der Nacht zu Sonntag. Der 60-Jährige sei ums Leben gekommen, als eine Rakete ein Wohnhaus in der Stadt Aschkelon traf.

Die israelische Luftwaffe hatte nach Armeeangaben am Samstag 120 Ziele in dem abgeschotteten Küstenstreifen am Mittelmeer angegriffen. Sie zerstörte demnach ein Hauptquartier der dort herrschenden radikalislamischen Hamas-Bewegung sowie mehrere Raketenwerkstätten und Waffenlager. Zuvor hatten militante Palästinenser wieder begonnen, Raketen auf Israel abzuschießen. Die Raketen- und Luftangriffe liefen Medienberichten zufolge in der Nacht weiter.

300 Raketen und Granaten

Nach Angaben "Times of Israel" waren es bis zum Abend etwa 300 Raketen und Granaten gewesen, die auf israelische Städte in der Grenzregion abgefeuert wurden. Das Militär sprach von mehr als 250 Raketen binnen 24 Stunden, von denen etliche in der Luft abgefangen worden seien. Zehntausende Menschen mussten in Schutzräume flüchten, in den betroffenen Regionen heulten immer wieder die Alarmsirenen. Mehrere Häuser in Ortschaften nahe dem Gazastreifen wurden von Raketen getroffen, eine ging nach Armeeangaben in einem verwaisten Schulhof nieder.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden bei der israelischen Reaktion am Samstag ein 22 Jahre alter Palästinenser getötet. 17 Menschen seien verletzt worden. Später hieß es von Seiten des palästinensischen Gesundheitsministeriums, eine Mutter und ihr Kleinkind seien an den Verletzungen gestorben. Eine Sprecherin der israelischen Armee sagte, ihr lägen dazu keinerlei Informationen vor.

Ausschreitungen im Grenzgebiet

Israelische Sicherheitsbeauftragte hielten angesichts der Gewalteskalation eine Krisensitzung ab. Sirenen nahe der Grenze zum Gazastreifen und im Inneren des Landes mahnten die Einwohner der israelischen Gemeinden, sich in Sicherheit zu bringen. Die Israelischen Streitkräfte hatten bereits am Morgen angekündigt, die Gegend in der Nähe des Sicherheitszauns zu Gaza abzusperren.

Die US-Regierung erklärte sich solidarisch mit Israel und sprach dem Verbündeten die volle Unterstützung aus für dessen "Recht auf Selbstverteidigung gegen diese abscheulichen Attacken", wie Außenministeriumssprecherin Morgan Ortagus mitteilte. Die EU forderte einen sofortigen Stopp der Raketenangriffe auf Israel.

Am Freitag waren bei den gewaltsamsten Protesten seit Wochen an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel vier Palästinenser getötet und zwei israelische Soldaten verletzt worden. 50 weitere Menschen wurden nach palästinensischen Angaben durch Schüsse israelischer Soldaten verletzt.

Brüchiger Waffenstillstand

Israel und die militanten Paklästinensergruppen im Gazastreifen hatten sich vor der israelischen Parlamentswahl am 9. April auf einen von Ägypten vermittelten Waffenstillstand verständigt. Wochenlang flauten die Auseinandersetzungen merklich ab.



Am Dienstag hatte Israel nach einem Raketenangriff aus dem Gazastreifen den Fischereibereich für dortige Schiffe eingeschränkt. Der "Islamische Dschihad" machte deutlich, dass die Angriffe auch darauf abzielten, die Organisation des in knapp zwei Wochen geplanten Gesangswettbewerbs Eurovision Song Contest in Tel Aviv zu stören.