Meldung der Huthi-Rebellen

Hunderte saudischer Soldaten im Jemen gefangen genommen?

28.09.2019, 19:02 Uhr | dpa, rtr

Anhänger der Huthi-Rebellen halten in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa Gewehre in die Luft: Der Krieg hat das Land in eine humanitäre Katastrophe gestürzt. (Symbolfoto) (Quelle: Hani Mohammed/dpa)