Syrien: Trump ruft zu Ende von Blutvergießen in Idlib auf

Die nordsyrische Provinz Idlib steht im Fokus syrischer und russischer Truppen. Die Angriffe haben in den vergangenen Wochen zugenommen. US-Präsident Trump fordert nun ein Ende der Offensive.

US-Präsident Donald Trump hat ein Ende des Blutvergießens in der nordsyrischen Provinz Idlib gefordert. Russland, Syrien und der Iran seien dabei oder stünden davor, in der Rebellenhochburg "Tausende unschuldige Zivilisten zu töten", schrieb Trump am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Tut es nicht!" Die Türkei arbeite hart daran, dieses Blutbad zu stoppen, schrieb Trump auf seinem privaten Account.

Russia, Syria, and Iran are killing, or on their way to killing, thousands of innocent civilians in Idlib Province. Don’t do it! Turkey is working hard to stop this carnage.