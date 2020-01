Nach Parlamentsentscheidung

Türkei beginnt mit Truppenentsendung nach Libyen

05.01.2020, 20:33 Uhr | nhr, AFP

Erst vor wenigen Tagen erteilte das Parlament das entsprechende Mandat: Nun sind offenbar erste türkische Truppen auf dem Weg nach Libyen.

Nach der Ankündigung der Türkei eines militärischen Eingreifens in Libyen hat Ankara mit der Truppenentsendung in das nordafrikanische Land begonnen. "Unsere Soldaten sind jetzt dabei, schrittweise dorthin zu gehen", sagte der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan am Sonntag dem Fernsehsender CNN Turk. Aufgabe der türkischen Soldaten in Libyen sei "Koordination" und die Einrichtung eines "Einsatzzentrums".

Eine Mehrheit von 325 Abgeordneten hatte in einer Sondersitzung am Donnerstag für einen Antrag der Regierung votiert, Präsident Recep Tayyip Erdogan ein Mandat für die Entsendung von Soldaten in den nordafrikanischen Krisenstaat zu erteilen. 184 Parlamentarier stimmten dagegen.

Erdogan will mit der Militärintervention die international anerkannte Regierung in Tripolis unterstützen, die sich einen Machtkampf mit dem einflussreichen General Chalifa Haftar liefert. US-Präsident Donald Trump warnte den türkischen Staatschef vor einem militärischen Eingreifen in Libyen. Eine "ausländische Einmischung" verkompliziere die Situation vor Ort, sagte Trump in einem Telefonat mit Erdogan.



Mit dem Mandat war Erdogan berechtigt, über "Grenze, Ausmaß, Menge und den Zeitpunkt" der Entsendung zu entscheiden, "um militärische Operationen und Interventionen durchzuführen, falls nötig". Nun nahm er das Recht in Anspruch.

Das libysche Parlament warnte die Türkei zuvor. Eine Militärintervention wäre "Hochverrat", sagte am Donnerstag in Bengasi Ehmajed Huma, Vize-Präsident des gewählten Parlaments. Dieses unterstützt General Haftar.