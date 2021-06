Grenze überschritten?

Russen sollen Warnschüsse auf britischen Zerstörer gefeuert haben

23.06.2021, 13:42 Uhr | t-online, rtr

Weil ein britischer Zerstörer in ihr Hoheitsgewässer eingedrungen sein soll, reagierte die russische Grenzpatrouille vor der Krim mit Warnschüssen. Diese seien angekündigt gewesen, heißt es.

Russland hat Warnschüsse auf ein britisches Kriegsschiff im Schwarzen Meer abgegeben und Bomben abgeworfen. Das teilte des Verteidigungsministerium in Moskau mit. Das Schiff sei am Mittwoch unweit der Halbinsel Krim drei Kilometer weit in russische Hoheitsgewässer gefahren, meldete die Staatsagentur Tass unter Berufung auf das Ministerium.

Der britische Zerstörer "HMS Defender" ist nach russischen Angaben bis zu drei Kilometer weit in das Gewässer vor der Krim eingedrungen, die Russland für sich beansprucht. International anerkannt ist das nicht. Ein russisches Militärschiff habe daraufhin Warnschüsse abgefeuert und ein russischer Militärjet habe Bomben (OFAB-250) abgeworfen. Das britische Schiff habe die Gewässer daraufhin verlassen.

Briten sollen nicht auf Warnung reagiert haben

"Um 12.06 und 12.08 Uhr gab das Grenzschutzschiff einen Warnschuss ab", heißt es in der Erklärung des Ministeriums. In einem Bericht der russischen Zeitung "Ria" heißt es, das russische Militär habe erklärt, dass um 11.52 Uhr das britische Schiff die russische Grenze überquert hatte. Dabei sei es in der Nähe von Kap Fiolent für drei Kilometer in das Hoheitsgewässer eingedrungen.

Nach Angaben des Ministeriums wurde das britische Schiff im Voraus über den Einsatz von Waffen im Falle einer Verletzung der russischen Staatsgrenze gewarnt. "Es hat nicht auf die Warnung reagiert", erklärte das Verteidigungsministerium.

Konflikt Ukraine-Russland: Trotz einer Waffenstillstandsvereinbarung für die Ostukraine vom Juli 2020 spitzt sich die Lage zwischen Moskau und Kiew seit Wochen zu. Die Verlegung zehntausender russischer Soldaten auf die Krim sowie an die Grenze zur Ostukraine in den vergangenen Wochen lösten im Westen Befürchtungen aus, dass es zu einem offenen Krieg kommen könnte. Russland will Teile des Schwarzen Meers sperren und würde damit wichtige Export-Straßen für die Ukraine blockieren. Seit der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014 war die Straße von Kertsch immer wieder Schauplatz ukrainisch-russischer Konfrontationen. 2018 eröffnete Russland die hochumstrittene 19 Kilometer lange Krim-Brücke, die das russische Festland mit der völkerrechtswidrig besetzten Halbinsel verbindet. Im selben Jahr kam es in der Straße von Kertsch zu einer Eskalation, als Russland drei ukrainische Schiffe beschoss und beschlagnahmte, die angeblich in russische Gewässer eingedrungen waren.

Die 250 Kilogramm schwere hochexplosive Splitterfliegerbombe (OFAB-250) ist eine universelle Fliegerbombe, die für die Zerstörung von militärisch-industriellen Einrichtungen, leicht gepanzerter und verwundbarer Hardware und Arbeitskräften geeignet ist. Das berichtet das russische Medium "Interfax". Außerdem sollen Flugzeuge in offenen Stellungen, Artilleriegeschütze in offenen und geschlossenen Stellungen, Transportfahrzeuge (Eisenbahnrollmaterial, Fahrzeuge, See- und Flusstransportschiffe), Treibstoff- und Schmierstoffdepots, Pontonübergänge und feindliche Arbeitskräfte bekämpft werden.

Überwachung begann vor neun Tagen

Am 14. Juni habe das russische National Defense Management Center gemeldet, dass die russische Marine mit der Überwachung der Aktionen des britischen Marinezerstörers Defender und der niederländischen Marinefregatte USS Everton begonnen hat, die in die Gewässer des Schwarzen Meeres eingedrungen waren.

"Diese Schiffe werden von unserer Seite definitiv nicht willkommen sein. Niemand wird ihnen mit Ehren begegnen, aber sie werden ihre Aktionen definitiv überwachen – durch direkte Verfolgung, technisch gesehen, aus der Luft und dem Weltraum", sagte der ehemalige Kommandeur der russischen Schwarzmeerflotte, Admiral Wladimir Komojedow, zuvor "Interfax".

Seit Beginn der Krise in der Ostukraine sind regelmäßig Schiffe der US- und anderer Nato-Marinen in das Schwarze Meer eingelaufen.