Geplante Milit├Ąroffensive Russland warnt T├╝rkei vor Angriff auf syrische Kurdengebiete Von afp , dpa 02.06.2022 - 21:09 Uhr Lesedauer: 2 Min. Nordsyrische Stadt Ras al-Ain nach einem t├╝rkischen Angriff im Oktober 2019: Die T├╝rkei will offenbar Regionen bis 30 Kilometer hinter der Grenze angreifen. (Quelle: Xinhua/imago-images-bilder)

Der t├╝rkische Pr├Ąsident Erdo─čan plant einen Angriff auf kurdische Milizen in Syrien. Nicht nur die USA warnen davor ÔÇô nun ├Ąu├čert sich auch Russland dazu.

Russland hat die T├╝rkei zur Zur├╝ckhaltung in Syrien aufgefordert. "Wir hoffen, dass Ankara von Ma├čnahmen absieht, die zu einer gef├Ąhrlichen Verschlechterung der ohnehin schon schwierigen Lage in Syrien f├╝hren k├Ânnten", erkl├Ąrte die Sprecherin des Au├čenministeriums in Moskau, Maria Sacharowa. Die T├╝rkei w├╝rde mit einer "Verletzung der Souver├Ąnit├Ąt und territorialen Integrit├Ąt Syriens" die Spannungen in dem Land anheizen.

Der t├╝rkische Pr├Ąsident Recep Tayyip Erdo─čan hatte am Mittwoch erneut mit einer milit├Ąrischen Offensive in Nordsyrien gedroht. "Wir machen einen weiteren Schritt zur Einrichtung einer 30 Kilometer breiten Sicherheitszone entlang unserer S├╝dgrenze", sagte er. "Wir werden Tal Rifaat und Manbidsch s├Ąubern" und dann "Schritt f├╝r Schritt in andere Regionen vordringen". Mehr dazu lesen Sie hier.

Auch USA warnt T├╝rkei vor Offensive

Erdo─čan will dort gegen "terroristische" K├Ąmpfer der verbotenen t├╝rkisch-kurdischen PKK und der syrisch-kurdischen YPG vorgehen. "Wir verstehen die Besorgnis der T├╝rkei ├╝ber die Bedrohung der nationalen Sicherheit, die von den Grenzregionen zu Syrien ausgeht", sagte Sacharowa. Doch das Problem k├Ânne nur durch syrische Regierungstruppen gel├Âst werden.

Auch US-Au├čenminister Antony Blinken hatte den Nato-Verb├╝ndeten T├╝rkei am Mittwoch vor einem weiteren Milit├Ąreinsatz in Syrien gewarnt.