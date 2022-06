Der bekannte russische Oppositionelle sa├č lange in einem Straflager. Nun wurde Alexej Nawalny offenbar an einen anderen Ort verlegt. Selbst enge Vertraute wissen nicht, wo er sich befindet.

Der bekannte inhaftierte Kremlkritiker Alexej Nawalny ist offenbar aus einem Straflager an einen unbekannten Ort verlegt worden. Das teilte die Sprecherin des Oppositionellen, Kira Yarmysh, auf Twitter mit. Demnach sei Nawalny heute nicht zu einem Treffen mit seinem Anwalt in dem Straflager erschienen. "Wir wissen nicht, wo Alexej jetzt ist und in welche Kolonie er gebracht wird", teilte Yarmysh mit. Auch Nawalnys Mitarbeiter Leonid Wolkow best├Ątigte den Vorfall auf Telegram. Von den russischen Beh├Ârden lag zun├Ąchst keine Stellungnahme vor.

Der 45-j├Ąhrige Oppositionspolitiker sa├č bislang in einem Gefangenenlager in Pokrow ÔÇô 119 km ├Âstlich von Moskau ÔÇô seine elfeinhalbj├Ąhrige Strafe ab. Trotz seiner Haft hat Nawalny mehrfach zu Protesten gegen den russischen Einmarsch in der Ukraine aufgerufen. Die Beh├Ârden in Russland bezeichnen Nawalny und dessen Mitstreiter als Staatsfeinde, die mit Unterst├╝tzung des Westens Russland destabilisieren wollten.