G7-Gipfel und die Hungerkrise: Die Welt braucht ein neues Agrarsystem

Hohe Nahrungsmittelpreise treffen ärmere Familien besonders hart. In Ländern mit niedrigem Einkommen machen Lebensmittel 50 bis 70 Prozent des Haushaltsbudgets aus. Ärmere Familien werden daher auf ernährungsphysiologisch hochwertige Lebensmittel wie Milchprodukte verzichten müssen. Die Zahl der von Mangelernährung bedrohten Kinder wird so weiter steigen – mit massiven und irreversiblen Folgen für deren Gesundheit und körperliche sowie mentale Entwicklung.

Das UN-Welternährungsprogramm (WFP) zählt aktuell 345 Millionen Menschen in 82 Ländern, die akut Hunger erleiden. Das sind rund 200 Millionen Menschen mehr als noch vor der Covid-19-Pandemie und der Invasion Russlands in der Ukraine. Die FAO geht davon aus, dass in Asien und Afrika in den kommenden Monaten mindestens zehn Millionen Menschen in den Hunger getrieben werden, viele weitere Millionen in bittere Armut.