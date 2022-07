Demonstranten in Sri Lanka stürmen Präsidentenpalast

Sri Lanka steckt in einer schwere Wirtschaftskrise, Proteste gegen die Regierung waren im Mai eskaliert. Jetzt sind Demonstranten in das Anwesen des Pr├Ąsidenten eingedrungen.

W├╝tende Demonstranten in Sri Lanka haben am Samstag das Anwesen von Pr├Ąsident Gotabaya Rajapaksa gest├╝rmt. "Der Pr├Ąsident wurde in Sicherheit gebracht", hie├č es aus Verteidigungskreisen. Rajapaksa sei nach wie vor Pr├Ąsident des Landes und werde vom Milit├Ąr an einem geheimen Ort besch├╝tzt. Im Privatsender Sirasa TV war zu sehen, wie die Menschenmenge in den bis dahin schwer bewachten Pr├Ąsidentenpalast in der Hauptstadt Colombo eindrang.