Drohnenangriff auf Al-Kaida-Chef: So spürten die USA al-Sawahiri auf

Über Jahre war der genaue Aufenthaltsort von al-Sawahiri unbekannt. Experten hatten vermutet, dass er sich im Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Pakistan versteckt halte. Auch Gerüchte über seinen Tod hatte es gegeben. Diese widerlegte al-Sawahiri unter anderem durch einen öffentlichen Auftritt im vergangenen September, genau 20 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September. In einer Videobotschaft rief er seine Anhänger damals dazu auf, die Staaten im Westen und ihre Verbündeten im Nahen Osten zu bekämpfen.

Dass er sich versteckt halten musste, hinderte ihn offenbar nicht an seiner Arbeit: "Von seinem Versteck aus koordinierte er die Zweigstellen von Al-Kaida in der ganzen Welt, wobei er unter anderem Prioritäten für die Bereitstellung operativer Anleitungen setzte und zu Anschlägen gegen US-Ziele aufrief und diese inspirierte", so US-Präsident Joe Biden.

Familie zog in ein Haus in Kabul

Anfang dieses Jahres hätten amerikanische Geheimdienstquellen erfahren, dass al-Sawahiris Frau, seine Tochter und seine Enkelkinder in ein Haus in Kabul gezogen seien, so die "New York Times". Dies sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter am Montagabend während einer Telefonkonferenz mit Reportern. Die Familie habe dabei versucht, ihre Spuren zu verwischen und zu verhindern, dass ihnen jemand folgt. Offenbar erfolglos.

Aiman al-Sawahiri spricht im Jahr 2006 im arabischen Nachrichtensender Al-Jazeera (Archiv): Er hat sich den Spitznamen "Terror-Doktor" erworben. (Quelle: Anonymous)

Für die amerikanischen Geheimdienste hätten sich in der Folge die Hinweise verdichtet, dass sich al-Sawahiri ebenfalls in dem Haus aufhalte, so der Beamte. Über Monate hätten die Geheimdienstler daran gearbeitet, nachzuweisen, dass es sich bei dem Mann in dem Haus tatsächlich um al-Sawahiri handele.

Schließlich wurde klar: Auch der Al-Kaida-Anführer war Anfang des Jahres nach Kabul gekommen – offenbar in dem Glauben, dass er dort sicher sei, so die US-Behörden. "Vielleicht ließ seine Wachsamkeit nach, nachdem die Taliban Kabul erobert und die USA im August vergangenen Jahres aus Afghanistan vertrieben hatten", schreibt das "Wall Street Journal".

Dank verschiedener Quellen und geheimdienstlicher Methoden soll schließlich eine Art Verhaltensmuster-Aufzeichnung entstanden sein. Zudem sei auch das Gebäude genau analysiert worden, um Möglichkeiten für einen gezielten Angriff zu identifizieren.

Biden gab vor einer Woche grünes Licht

Den Angaben zufolge befindet sich das Haus in dem Viertel Sherpur, mitten im Zentrum der afghanischen Hauptstadt Kabul. Dieses gilt als Diplomatenviertel, in dem einst zahlreiche westliche Botschaften untergebracht waren und in der heute einige hochrangige Taliban-Beamte leben.