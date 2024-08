Nach dem Messerangriff von Solingen hat sich die Terrormiliz IS zu der Tat bekannt. Experten schlagen Alarm, sehen eine erhöhte Anschlagsgefahr. Aber warum zielen die Islamisten auf Deutschland?

Sie wollten einen islamistischen Gottesstaat gründen und eroberten in den Jahren 2014 bis 2016 große Teile Syriens und des Iraks. Männer mit schwarzen Fahnen, Sturmhauben und Maschinengewehren, die den Mord an Nicht-Muslimen im Internet öffentlich zur Schau stellten. Doch seitdem die Terrormiliz IS von einer internationalen Koalition unter Führung der USA zumindest militärisch besiegt wurde, ist es ruhig um die radikalen Islamisten geworden.

Doch ganz weg waren sie nie. IS-Kämpfer gingen in den Untergrund, Schläferzellen warten bis heute auf eine erneute Chance, Angst und Schrecken zu verbreiten.

All diese Taten zeigen vor allem eines: Die Terrormiliz IS wählt ihre Ziele zufällig und legt es vor allem auf öffentlichkeitswirksame Angriffe an. Das ist auch ein Zeichen der Schwäche, weil der IS im Ringen mit anderen radikalen Gruppierungen immer weniger Aufmerksamkeit bekommt. Das macht die Islamisten für Deutschland allerdings auch zunehmend gefährlich.

Terrormiliz bekennt sich zum Anschlag in Solingen

Der Anschlag von Solingen ist dafür ein gutes Beispiel. Der IS verbreitete Videos, in denen der mutmaßliche Täter Issa al-Hassan als Soldat des "Islamischen Staates" beschrieben wurde. Beweise sind das nicht. Es fehlte in den IS-Bekennerbotschaften exklusives Täterwissen oder eine Botschaft von al-Hassan. Es wird zwar ein vermummter Mann mit einer Machete gezeigt, bei dem es sich um den 26-jährigen Syrer handeln könnte, aber das wird auf Basis der IS-Bekennervideos nicht richtig ersichtlich.

Die ermittelnde Bundesanwaltschaft zeigte sich jedoch bereits am Samstag überzeugt, dass Issa al-Hassan die IS-Ideologie teile und sich der Terrormiliz angeschlossen habe. Das könnte mit nachrichtendienstlichen Erkenntnissen zusammenhängen, die nach dem Terrorangriff in Solingen aus dem Ausland übermittelt wurden.

Issa al-Hassan soll aus Deir ez-Zor in Nordsyrien stammen, einer Region, in der die Terrormiliz IS noch heute vergleichsweise stark ist. Dort liefern sich die Islamisten noch immer Kämpfe mit den von den USA unterstützten kurdischen Milizen. Die Region zählt zu den wenigen Hochburgen, die der IS noch in der syrischen Wüste hat.

Propagandakrieg des IS