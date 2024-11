Seit mehr als 200 Jahren dient das Weiße Haus als Wohn- und Amtssitz der US-Präsidenten. Wohl kein Regierungsgebäude der Welt ist weltweit so bekannt, auch weil es als Kulisse in vielen Hollywood-Filmen vorkommt. Über die Jahrzehnte und Jahrhunderte haben sich in der mächtigsten Politik-Zentrale der Welt nicht nur kuriose Geschichten angesammelt, sondern viele Geheimnisse, die bis heute nicht alle gelüftet wurden.

Es gibt ein Zwillingshaus

Im Jahr 1792 nahm der irische Architekt James Hoban an einer Ausschreibung teil, in der nach einem Baumeister für das "President's House" in Washington gesucht wurde. Hoban gewann den Wettbewerb und wurde damit der Architekt des Weißen Hauses. Seinen Siegerentwurf soll er dem Leinster House in Dublin nachempfunden haben, das 1748 fertiggestellt wurde und heute der Sitz des irischen Parlaments ist. Die Ähnlichkeit im Stil ist unverkennbar.