Aktualisiert am 25.01.2024 - 08:01 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Sie könnte die Frau an Trumps Seite werden

Geht es nach englischen Buchmachern, dann gibt es eine klare Favoritin, wen Donald Trump als seine Kandidatin für das Vizepräsidenten-Amt auswählen wird. Lange Zeit war Nikki Haley gehandelt worden, aber seit sie sich offen gegen Trump gestellt hat, ist ihr Name von Trumps-Liste möglicher Kandidaten gestrichen.

In England stehen die Wetten zugunsten einer anderen Frau. Elise Stefanik führt beim britischen Buchmacher Betfair mit einer Chance von 18 Prozent, nominiert zu werden, berichtet das US-Magazin "Newsweek". Sie wird gefolgt von Kristi Noem, die auf 15 Prozent kommt.

Elise Stefanik: Sie folgte Liz Cheney

Stefanik ist eine republikanische Abgeordnete aus New York und die Vorsitzende der House Republican Conference – einer Organisation republikanischer Abgeordneter im Repräsentantenhaus. Sie ist damit faktisch die Nummer drei ihrer Partei im Parlament nach Kevin McCarthy und Steve Scalise. Sie löste die Trump-Kritikerin Liz Cheney ab.

Die 39-Jährige studierte in Harvard, arbeitete unter George W. Bush im Weißen Haus und war 2012 Mitglied des Kampagnenteams von Mitt Romney. Sie galt zuvor als moderat, ist aber seit der Trump-Präsidentschaft nach rechts gerückt. Zuletzt machte Stefanik Schlagzeilen, als sie bei einer Anhörung Universitätspräsidenten harsch wegen deren Reaktionen zu den Hamas-Attacken am 7. Oktober anging. Die Republikanerin warf ihnen Antisemitismus vor.

Nach dem Sturm auf das US-Kapitol hatte sie am 6. Januar 2021 in einer Erklärung gefordert, dass "die Urheber dieser unamerikanischen Gewalt und Zerstörung mit der vollen Härte des Gesetzes verfolgt werden müssen." Vor wenigen Tagen nannte sie den Untersuchungsausschuss zu den Ausschreitungen eine "Scheinveranstaltung von Nancy Pelosi", die gegen die Verfassung verstoße.

Kristi Noem: Gouverneurin von South Dakota

Kristi Noem wird ebenfalls als Favoritin auf den Vizeposten gehandelt, sie ist auch auf der Liste möglicher Kandidatinnen, die die amerikanische "Financial Times" aufgestellt hat. Die 52-Jährige ist seit 2019 Gouverneurin von South Dakota, war aber zuvor auch im US-Kongress und Abgeordnete in der Vertretung ihres Bundesstaates. Sie gilt als treue Trump-Anhängerin, die ihm einst eine Replika der Präsidentenabbilder von Mount Rushmore überreichte – allerdings mit seinem Konterfei neben Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln, George Washington und Thomas Jefferson.

Der Geschäftsmann: Vivek Ramaswamy

Auf Platz drei sehen die englischen Buchmacher derzeit Vivek Ramaswamy, der zunächst auch selbst für die Präsidentschaftsnominierung kandidierte, dann aber zurückzog und nun Trump unterstützt . Seine Chancen werden mit acht Prozent angegeben. Ihn hatte der Ex-Präsident bei der vergangenen Vorwahl am Dienstag in New Hampshire extra auf die Bühne geholt.