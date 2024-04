Für Marjorie Taylor Greene sind weitere US-Hilfen an die Ukraine ein rotes Tuch. Nachdem das US-Repräsentantenhaus jetzt für weitere Unterstützung gestimmt hat, machte die Trump-Unterstützerin ihrem Ärger Luft.

Marjorie Taylor Greene ist für ihre schrillen Töne in der US-Politik bekannt: Die Republikanerin ist eine der treusten Unterstützerinnen von Ex-Präsident Donald Trump und spricht sich immer wieder vehement gegen weitere US-Hilfen an die Ukraine aus.

Dementsprechend verärgert reagierte Taylor Greene am Samstag, als das US-Repräsentantenhaus sich mit großer Mehrheit für ein milliardenschweres neues Hilfspaket an die Ukraine aussprach. Mehr zu den Hilfen lesen Sie hier. Aufnahmen aus dem Plenarsaal in Washington zeigen, wie Taylor Greene nach der Zustimmung des Gesetzes buhend durch den Saal geht und den Daumen nach unten hält, während andere Abgeordnete kleine Fahnen der Ukraine schwenken.