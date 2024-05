"Black Lives"–Matter in den USA

Ein Mann erschießt während einer "Black Lives Matter"-Demonstration in Texas einen Demonstranten und wird zu 25 Jahren Haft verurteilt. Nun hat sich der Gouverneur des Bundesstaats eingeschaltet.

Der texanische Gouverneur Greg Abbott hat einen ehemaligen US-Soldaten begnadigt, der wegen Mordes an einem Teilnehmer einer Black-Lives-Matter-Demonstration zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden war. Das texanische Recht schütze umfassend das Recht eines Jeden auf Selbstverteidigung, was weder von einer Geschworenenjury noch von einem progressiven Staatsanwalt außer Kraft gesetzt werden könne, teilte der Republikaner Abbott am Donnerstag zur Begründung mit. Zuvor hatte ein zuständiger Ausschuss die Begnadigung empfohlen.