Wahlpläne gefährdet? Republikaner-Widerstand gegen Trump-Attacken Von t-online , wan 25.05.2024

Donald Trump wettert immer wieder gegen die Briefwahl. An der republikanischen Parteibasis wird das nicht gerne gesehen.

Bei seinen Attacken nach dem Verlust der Präsidentschaftswahl 2020 hatte Donald Trump auch einen Teil des US-Wahlsystems als Verantwortlichen für seine Niederlage ausgemacht. Die Möglichkeit zur frühen Stimmabgabe hätte Betrug möglich gemacht, argumentierte er – und wiederholt die Aussagen auch im jetzigen Wahlkampf. Im Februar wetterte er im US-Staat Michigan: "Briefwahl ist total korrupt…Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen."

Doch bei seinen Republikanern kommen diese Sprüche zunehmen weniger gut an. Sein eigener Sohn, Donald Trump Jr., hatte bereits in Pennsylvania für Briefwahl geworben. "Pennsylvania-Bewohner, ihr müsst euch heute in die Liste für die Briefwahl eintragen", riet er in einem Video.

Jetzt hinterfragen zunehmend Parteifreunde die Ablehnungsstrategie. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters habe der republikanische US-Senator Ron Johnson bei einem gemeinsamen Flug im April das Thema mit Trump besprochen. Er habe den Präsidentschaftskandidaten gebeten, sich für eine frühe Stimmabgabe in seinem Heimatstaat Wisconsin auszusprechen. In den USA gibt es neben der Möglichkeit der Briefwahl auch die Option, früher als am Wahltag seine Stimme abzugeben.

Trump schlug Bitte von Senator aus

"Ich habe den Präsidenten gebeten, die Republikaner in Wisconsin zu ermutigen, ihre Stimmen zu sammeln", sagte Johnson gegenüber Reuters und meinte, dass er bei Trump auf keinen Widerstand gestoßen sei.

Doch Trump folgte der Bitte nicht, kritisierte stattdessen das Wahlsystem in seiner Ansprache vor 3.000 Anhängern und schlug vor, die Möglichkeit zu wählen, einzuschränken. Als Johnson später in seiner Rede um Briefwahl bat, klatschten nur wenige, berichtet Reuters.

In den sogenannten Battleground-States, den besonders umkämpften US-Bundesstaaten, scheint sich die Stimmung gegen Trumps Linie zu drehen. Laut Reuters hätten Republikaner-Vertreter in Michigin, Wisconsin, Georgia und North Carolina gesagt, sie würden Wähler ermutigen, früher als am Wahltag ihre Stimme abzugeben.

Josh McKoon, Vorsitzender der Republikanischen Partei in Georgia, sagte, dass die Partei am 29. April ein Video mit Werbung für die vorzeitige Stimmabgabe an 70.000 registrierte Republikaner über soziale Medien und per E-Mail verschickt hat.

Parteiführung rät zur Briefwahl

Die Führung der Republikanischen Partei (RNC) scheint sich dem anzuschließen. "Wir fordern alle Republikaner auf, vorzeitig, per Briefwahl oder am Wahltag zu wählen, je nachdem, welche Methode für sie am besten geeignet ist", sagte Claire Zunk, eine Sprecherin des RNC, in einer Erklärung gegenüber Reuters.

Fraglich ist, ob die Trumpanhänger dem Kandidaten folgen oder den Worten der Partei. Reuters zitierte eine Texanerin, die beim Kongress der Waffenlobby NRA vor wenigen Wochen auf die Rede des Ex-Präsidenten wartete: "Die Wahl dauert nur einen Tag. Alles wird an einem Tag ausgezählt, und wir wissen vor Mitternacht, wer der Gewinner ist." Sie sähe die Briefwahl mit Skepsis.

