Der Ex-Präsident der USA braucht gewaltige Geldsummen, um seinen Wahlkampf und mehrere Prozesse zu stemmen. Jetzt hat er seinen Jet an einen Spender verkauft.

Der amerikanische Ex-Präsident Donald Trump hat seinen Privatjet an einen Großspender der republikanischen Partei verkauft. Aus Dokumenten der amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA geht hervor, dass Trump die Besitzrechte am Flugzeug Cessna Citation X aus dem Jahr 1997 am 13. Mai abgegeben hat. Darüber hat zuerst die US-Website "Daily Beast" berichtet.

Es ist unklar, wie hoch die Verkaufssumme war. Schätzungen von Brancheninsidern gehen demnach aber davon aus, dass eine Citation X rund zehn Millionen Dollar kostet. Käufer des Flugzeugs ist eine Firma mit Sitz im texanischen Dallas. Sie gehört Mehrdad Moayedi, einem iranisch-amerikanischen Immobilienentwickler und republikanischen Großspender.

Moayedi hat in den Jahren 2019 und 2020 fast 250.000 Dollar an die Wiederwahlkampagne des damaligen Präsidenten Trump gespendet. Das geht aus Dokumenten der Federal Election Comission (FEC) hervor. Zudem hat er mehrere Millionen Dollar an andere Politiker gespendet, darunter Ted Cruz, Nikki Haley und die republikanische Partei.

Warum Trump die "Rakete am Himmel" verkauft haben könnte

Auf Trumps Website wird das verkaufte Flugzeug immer noch als "Rakete am Himmel" angepriesen. Die Cessna habe eine erstklassige Innenausstattung, sei eines der schnellsten Flugzeuge der Welt und könnte auch kleine Flughäfen anfliegen. Zudem würde auf der Außenseite das Trump-Wappen prangen und damit dem Flugzeug ein noch höheres Maß an Luxus verleihen. Doch auch ohne die Citation X bleibt Trump mobil, er besitzt immer noch eine Boeing 757 sowie eine kleine Flotte von Hubschraubern.

Donald Trump könnte das Geld aus dem Verkauf nutzen, um seine Gerichtskosten zu begleichen. Der Ex-Präsident hat nämlich mit einer Liquiditätskrise zu kämpfen. In zwei Prozessen wurde er zu Bußgeldern von insgesamt 500 Millionen Dollar verurteilt. Diese Summe musste Trump jedoch nicht vollständig begleichen. Er hat jedoch bereits über 200 Millionen Dollar für Strafen und Kautionen bezahlt. Laut eigener Aussage verfügt Trump über eine halbe Milliarde Dollar in Bar, der Rest sei in Immobilienbesitz gebunden.