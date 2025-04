Die 35-jährige New Yorkerin bezeichnet sich selbst als demokratische Sozialistin und repräsentiert den linken Flügel ihrer Partei. Zuletzt war sie mit dem ebenfalls links stehenden Senator Bernie Sanders unterwegs und begeisterte dort Tausende Unterstützer, indem sie den Kampf gegen die "Oligarchie" in den USA kritisierte. Sie kommt vor allem bei jungen Wählerinnen und Wählern gut an.

Geboren wurde "AOC" in der Bronx, seit 2019 vertritt sie Teile des New Yorker Bezirks im US-Kongress. Mit 29 war sie damals die jüngste Frau, die jemals in den Kongress gewählt wurde. In ihrer Anfangszeit erregte sie unter anderem Aufmerksamkeit, als sie in einem Livestream über Politik sprach, während sie in ihrer neuen Wohnung Ikeamöbel aufbaute. In sozialen Medien gilt die 35-Jährige seitdem als Star.