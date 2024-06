Der Sklavenhandel ist ein schmerzhaftes Kapitel der US-Geschichte. Eine Lehrkraft wollte das Thema per Rollenspiel vermitteln – und wurde suspendiert.

Ein rassistischer Vorfall in einer Grundschule im US-Bundesstaat Massachusetts hat landesweit für Aufsehen gesorgt. Eine Lehrkraft hat in einer fünften Klasse eine Sklavenauktion nachspielen lassen und das N-Wort benutzt. Die Person ist inzwischen vom Dienst suspendiert, wie unter anderem das Nachrichtenportal CNN berichtete.

Die Lehrkraft, deren Name und Geschlecht von den Behörden nicht genannt wird, sollte das Thema "Sklavenhandel im Atlantik-Dreieck" unterrichten. Um den Fünftklässlern den historischen Sachverhalt zu vermitteln, wählte die Fachkraft einen verstörenden Ansatz: Sie führte im Januar während des Unterrichts eine "spontane Schein-Sklavenauktion" durch.

Spontane Schein-Sklavenauktion im Unterricht

"Solch ein Vorgehen ist inakzeptabel", schrieb Martineau in einem Brief an die Eltern. Solche Rollenspielmethoden bei der Vermittlung von historischen Gräueltaten hätten schädliche Auswirkung und könnten Traumata bei Schülerinnen und Schüler anderer Hautfarbe auslösen.