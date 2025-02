Einige europäische Staats- und Regierungschefs vergleichen die Situation laut "The Economist" bereits mit der Jalta-Konferenz 1945, als Europa in eine westliche und eine russische Einflusssphäre eingeteilt wurde. Sie befürchten, dass Putin seine Vorkriegsforderung wieder wiederbelebt und in die Gespräche mit den USA einbringt, die besagt, die mittel- und osteuropäischen Nato-Mitglieder de facto im Stich zu lassen, indem das Bündnis seine Truppen auf die Grenzen von 1997 zurückzieht.

Insgesamt haben die USA aktuell rund 100.000 Soldaten in Europa stationiert, davon wohl 15.000 bis 20.000 in Ländern des ehemaligen Warschauer Pakts, die meisten in Polen. Aktuell sind dort rund 10.000 Soldaten vor Ort, und die USA eröffneten daselbst erst vor wenigen Monaten eine neue Militärbasis. Aber auch in den baltischen Staaten befinden sich mehrere hundert US-Soldaten. Hinzu kommen weitere Truppen in Rumänien und Bulgarien. Nach Ausbruch des Ukraine-Krieges hatte der damalige Präsident Joe Biden das Kontingent in Europa um 20.000 Soldaten erhöht – viele davon kamen auch nach Deutschland, wo rund ein Drittel der US-Soldaten in Europa stationiert ist.