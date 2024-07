Der US-Schriftsteller T. C. Boyle sieht eine Mitverantwortung Donald Trumps und seiner republikanischen Partei an den Schüssen auf Trump bei einer Wahlkampfveranstaltun g. "Er hat sich die Schüsse in Pennsylvania selbst zuzuschreiben", sagte der 73-jährige Bestsellerautor der "wochentaz" (Samstagsausgabe).

Dem amtierenden Präsidenten, Joe Biden , legte Boyle in dem Interview den Rücktritt als Kandidat der Demokraten vor der Präsidentschaftswahl im November nahe. "Es gibt so viele, großartige, jüngere, energiegeladene Leute, die Trump schlagen könnten", sagte er.

Boyle warnt vor "faschistischer Zukunft für Amerika"

"Er würde seinem Vorbild Putin erlauben, das Land komplett zu zerstören und es in einen Sklavenstaat zu verwandeln", sagte er in dem Interview mit Blick auf Trumps erklärte Bewunderung für den russischen Präsidenten Wladimir Putin. "Nichts könnte beängstigender sein als das, was jetzt gerade passiert." Die US-Präsidentschaftswahl findet am 5. November statt.