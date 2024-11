Donald Trump ist der erste strafrechtlich verurteilte Präsident in der US-Geschichte. Ende Mai wurde er für Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels schuldig gesprochen. Die Zahlungen verstießen gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung. Am 26. November soll er deswegen verurteilt werden.

Hier genießt Trump "absolute Immunität"

Mit seiner Wiederwahl werden diese Verfahren erheblich erschwert: Am 1. Juli dieses Jahres entschied der von konservativen Richtern dominierte Supreme Court, dass US-Präsidenten eine weitreichende Immunität genießen. Für Tätigkeiten, die sie im Rahmen ihrer von der Verfassung festgesetzten "Kernbefugnisse" ausüben, ist diese Immunität "absolut". Für alle anderen Amtshandlungen gelte zumindest eine "mutmaßliche Immunität", so der Gerichtsvorsitzende John Roberts.

Nachdem Trump in den vorhergehenden Instanzen gescheitert war, landete der Fall schließlich vor dem Supreme Court. Dort gab die konservative Mehrheit der Richter Trump in Teilen recht.

Trump will Sonderermittler entlassen

Außerdem hat Donald Trump die Entlassung des Sonderermittlers in Aussicht gestellt, der Vorwürfen gegen ihn nachgeht. In einem Interview wurde der Ex-Präsident vom konservativen Podcaster Hugh Hewitt gefragt, ob er sich selbst begnadigen oder Sonderermittler Jack Smith feuern würde. "Das ist so einfach", erwiderte Trump. "Ich würde ihn in zwei Sekunden feuern."